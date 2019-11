Continua la mobilitazione per il terribile sisma che ha devastato l’Albania nei giorni scorsi. Dalle ore 17:30 di questo pomeriggio presso la pubblica assistenza Serbari, in via Orazio Flacco, 24, prende il via la raccolta di materiale sanitario che verrà imbarcato durante la notte di oggi.

In particolare si ricerca il materiale necessario alle medicazioni semplici, quali ad esempio garze, cerotti, acqua ossigenata, siringhe, disinfettanti, betadine, fasce. L’appello è rivolto ai tanti baresi che in questi giorni hanno dimostrato cuore e vicinanza al popolo albanese, duramente colpito.