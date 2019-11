Panettone, pandoro, cartellate, biscotti, cioccolatini, paste di mandorla, pasticciotti, struffoli e tantissimi altri. Con l’arrivo delle vacanze di Natale si incomincia a dire addio alle dieta per soddisfare il palato con i dolci natalizi. Ma quale sarà il migliore tra questi?

Con la complicità dell’apertura a Bari fino al 24 dicembre del primo temporary shop Paneangeli, dove per l’occasione sono stati realizzati 4 box in edizione limitata ispirata alle iconiche ricette, siamo andati a scoprire qual è il dolce natalizio più gettonato, quello che solo a guardarlo fa venire l’acquolina.

La maggior parte dei baresi, come di consueto, senza nemmeno pensarci un attimo hanno risposto che il dolce natalizio per eccellenza è la cartellata, dalle tradizionali fatte con il vincotto, a quelle al miele e addirittura con lo zucchero filato. Ma in questi tempi dove è facile poter scegliere tra tante tipologie natalizie, in molti preferiscono il panettone, nonostante i canditi non siano di gradimento.