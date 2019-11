Quarant’anni tondi tondi. La Pubblica Assistenza Serbari spegne altrettante candeline e lo fa con tre giorni di attività dedicata ai cittadini, siano essi soci o semplici simpatizzanti, da domani 15 novembre, fino a domenica 17.

Associata ad Anpas, si è costituita a Bari per atto del notaio Roberto Carino del 18 giugno 1979,dall’idea di un gruppo di amici animati da vero spirito di solidarietà, all’epoca una parola sconosciuta ai più, un’iniziava che nel tempo si è trasformata in un lungo cammino, fino a portare il Serbari a rivestire un ruolo primario nel sociale.

È nato il S.E.R. poi trasformatosi nell’attuale P. A. Serbari, la prima ambulanza affettuosamente chiamata “Carolina” venne stata allestita direttamente dai soci con pochi mezzi, pochi soldi, ma tanta buona volontà. Nel corso degli anni sono state molte le attività che l’hanno vista impegnata, prima fra tutte il terremoto in Irpinia nel 1980, dove i volontari hanno trovato scene che mai avrebbero immaginato.

L’obiettivo è sempre stato quello di migliorare sia professionalmente che strutturalmente; i soccorritori hanno frequentato corsi di Primo Soccorso seguiti da aggiornamenti periodici. Le finanze via via racimolate grazie alla bontà dei cittadini, sono state spese nell’acquisto di materiale elettromedicale e di primo soccorso per poter intervenire sempre meglio, contrapponendo l’entusiasmo e la voglia di continuare all’indifferenza quasi totale delle istituzioni.

Ancora oggi, a 40 anni dalla nascita, il Serbari è afflitto dal problema della sede, con l’associazione che deve penare per ottenere qualcosa di stabile, e non il solito posto precario, da dove prima o poi dover andare via.

La tre giorni, dunque, inizia domani con una conferenza dal titolo “40 anni di Volontariato…Cosa è cambiato?”, dibattito animato da varie personalità dell’ambiente dell’emergenza urgenza che illustreranno i cambiamenti in 40 anni di attività.

Il 16, invece, i volontari saranno impegnati in piazza del Ferrarese per una giornata di prevenzione, con l’esecuzione di screening gratuiti per il controllo di Pressione Arteriosa e glicemia. Il tutto si concluderà il 17 con la benedizione dei mezzi associativi acquistati nell’anno in corso.