I mercati baresi si preparano al Natale con le aperture straordinarie. Per tutto il mese di dicembre, fino al 5 gennaio, le bancarelle saranno a disposizione della cittadinanza ogni domenica.

Si parte domenica 1 dicembre con l’apertura del mercato in viale Madre Teresa di Calcutta a Poggiofranco. A seguire il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, sarà aperto al San Paolo. Il 15 dicembre sarà la volta di via Salvemini, il 22 dicembre in via Vaccarella a Carbonara e il 29 di nuovo al San Paolo. Per concludere domenica 5 gennaio il mercato sarà aperto in via Salvemini.

Previsto anche un appuntamento straordinario il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, dove i mercatali apriranno le loro bancarelle in via Salvemini.