Se deve essere Natale, nel senso ampio del termine, che lo sia per tutti, anche per gli operatori mercatali. L’assessorato allo Sviluppo economico ha così disposto che nel periodo delle festività natalizie, ci ssaà l’apertura straordinaria dei mercati settimanali di merci varie.

Questo il calendario previsto:

· mercato di via Madre Teresa di Calcutta : domenica 1 dicembre;

· mercato settimanale del venerdì in via De Ribera (quartiere San Paolo): domenica 8 e 29 dicembre;

· mercato in via Salvemini: domenica 15 dicembre, giovedì 26 dicembre e domenica 5 gennaio;

· mercato settimanale in via Vaccarella (Carbonara): domenica 22 dicembre

Nei prossimi giorni, inoltre, saranno avviate le attività di installazione e montaggio delle casette che ospiteranno i mercatini natalizi di artigianato lungo via Venezia e in piazza Mercantile.

“Siamo felici che gli operatori tornino ad animare le nostre piazze nei giorni festivi a ridosso delle festività – commenta l’assessore Carla Palone -. Questa iniziativa rappresenta sicuramente un’occasione di lavoro per gli operatori, ma anche una opportunità per tanti cittadini che solitamente sono impegnati nelle giornata infrasettimanali di frequentare e scoprire i nostri mercati”.

“Vogliamo approfittare di queste occasioni, rese possibili grazie alla collaborazione degli operatori mercatali, per creare una nuova tradizione a Bari, che è quella della spesa di comunità – ha aggiunto -. Frequentare i mercati per le feste può diventare un rito da celebrare insieme agli amici, alla famiglia, ai vicini di casa, sostenendo così il commercio locale e vivendo i luoghi della città”.