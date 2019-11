Polizia Locale Bari Channel è un canale telegram, un servizio gratuito messo a disposizione dei cittadini, che consente di trasmettere in tempo reale info meteo e info traffico che verranno inviate dalla Sala Operativa e dal Centro Studi e Comunicazione del Corpo guidato dal Commissario Capo Saverio Petroni.

Gli utenti, senza dover contattare la Centrale del Corpo, riceveranno sul proprio smartphone, con sistema operativo Ios e Android, comunicazioni su eventuali deviazioni e restrizioni al traffico veicolare determinate da avverse condizioni meteo, lavori stradali e incidenti tra veicoli.

Inoltre sarà possibile conoscere, real time, il piano traffico in caso di grandi eventi e di manifestazioni che interessano la nostra città e previste nell’ambito anche delle misure di safety e security adottate.

“L’attivazione dell’innovativo servizio, in poco tempo, ha già fidelizzato quasi 500 followers che traggono beneficio dalle informazioni divulgate. Particolarmente importante, in ambito di Protezione Civile e soprattutto in questa giornata di allerta meteo arancione che interessa la nostra comunità, comunicare alla maggior parte dell’utenza l’obbligo della prudenza alla guida in concomitanza di pioggia e raffiche di vento al fine di evitare incidenti stradali. Il contatto su telegram – aggiunge il comandante Palumbo – si inserisce nell’obiettivo strategico della massima comunicazione e trasparenza di questa Amministrazione comunale e si integra con tutti gli altri canali informativi già attivati dal Comune di Bari per la diffusione di allerte ed info da diffondere alla popolazione. Invito, pertanto, tutti i cittadini ad unirsi al nostro canale al fine di fruire di un servizio che può rivelarsi prezioso e vantaggioso in quanto non prevede costi aggiuntivi”.