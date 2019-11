Il Contact Center dell’Inps, da mesi al centro di una travagliata vicenda di passaggio dal vecchio gestore Transcom al nuovo Comdata-Network Contacts, subisce un altro colpo di assestamento, diciamo così. L’Ente ha infatti reso noto che il servizio sarà sospeso dalle ore 14 di venerdì 29 novembre alle ore 10 di lunedì 2 dicembre.

“La sospensione – si legge in un comunicato stampa arrivato in redazione – è dovuta alla necessità di procedere ad attività di adeguamento non più procrastinabili. L’Inps si scusa per il disagio provocato da queste attività, che permetteranno di rendere meglio accessibili e più celeri i servizi offerti attraverso il Contact Center”.

In attesa che tutto rientri nei canoni della normalità, e di sapere quale destino attende i lavoratori coinvolti, ricordiamo che numeri telefonici per poter parlare con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sono 803.164 da telefono fisso e 06.164.164 da telefono cellulare.