Anche nel quartiere San Paolo arriva la raccolta dei rifiuti porta a porta. L’iniziativa partirà nel quartiere popolare martedì 3 dicembre e già da questa mattina si possono vedere sui bidoni dell’immondizia gli avvisi che informano i cittadini sull’eliminazione dei cassonetti.

Prima di estendere l’iniziativa per tutto il quartiere si incomincerà da via Candura, via Pacifico Mazzoni, via Vincenzo Ricchioni, Via Vincenzo Bonomo e relative traverse via Maria Monti, via Nicola Leotta, via Riccardo Ciusa, via Giovanni Costantino, via Arturo Atti, via Vito Lonero, via Antonio de Vicaris, via Giuseppe De Benedictis, via Alberto De Blasi.

“La raccolta porta a porta – scrive su Facebook l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli – raggiungerà 60mila cittadini. Si inizia con l’indifferenziato quindi lunedì sera dovrete esporre la pattumella del non riciclabile che l’Amiu provvederà a svuotare. Per qualsiasi domanda, chiarimento o dubbio abbiamo pensato venerdì 29 novembre di incontrare i cittadini presso la sede del municipio in via Ricchioni alle 17.30. Un incontro aperto a tutti i cittadini, per spiegare le modalità del nuovo sistema di raccolta e rispondere ai vostri quesiti”.