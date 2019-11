Nuove aperture per i mercati settimanali per tutto il mese di dicembre. I preparativi per le feste natalizie sono iniziati. L’assessorato al commercio del Comune di Bari ha annunciato le prime date per aperture straordinarie nel mese di dicembre 2019.

Si parte con le domeniche del primo e del 15 dicembre al mercato di via Salvemini (in aggiunta al giovedì). In programma anche domenica 8 e 29 dicembre al mercato di via Ribera al quartiere San Paolo, il 22 dicembre si svolgerà il mercato di via Vacarella a Carbonara.

Al momento non sono state fornite date per le aperture serali. Si attende un incontro tra le associazioni di categoria e il Comune per definire i giorni stabiliti.