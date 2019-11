Si sa, la focaccia barese non ha rivali nel mondo. E anche un duro come Edgar Davids, ex centrocampista di Inter, Juventus e Milan, non ha saputo resistere alla bontà del prodotto tipico locale.

L’olandese in visita in questi giorni a Bari, precisamente a Poggiofranco per alcuni accordi commerciali nel mondo dell’abbigliamento e calzature da bambino, si è concesso ad un’abbondante degustazione di focaccia barese.

Il tutto è stato immortalato nelle storie del suo profilo Instagram. Immancabili i suoi occhiali simbolo rigorosamente inforcati al fianco di mozzarelle e stracciatella. “È un po’ salata” osserva Davids, “È una tipicità di quella barese”, gli risponde chi lo accompagna a tavola. E il Pitbull come d’incanto sembra apprezzare.