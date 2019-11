Treno alta velocità per la tratta Bari-Napoli. I lavori riguardo il collegamento, secondo la comunicazione di Trenitaia, saranno terminati nel 2023 mentre l’intera opera sarà completata nel 2026.

Al momento tra le due città ci sarà soltanto un Intercity che dovrebbe coprire un percorso in un tempo di circa 3 ore e trenta con due coppie di treni giornalieri.

“Nessuno slittamento sui tempi di realizzazione e copertura finanziaria dell’opera pari a 6,2 miliardi di euro certa. La tratta Bovino-Cervaro – prosegue nella nota Trenitalia – è ultimata mentre sono in corso i lavori sulle tratte Napoli-Cancello e Cancello-Frasso. Aggiudicate le gare per le tratte Frasso-Telese e Apice-Hirpinia; in corso la gara per la tratta Telese-Vitulano. Entro il primo trimestre 2020 verranno pubblicati i bandi di gara per le ultime due tratte Apice-Hirpinia e Irsara Bovino. Tutti i cantieri – conclude Trenitalia – saranno operativi entro l’inizio del 2021”.