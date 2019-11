La giunta Comunale ha approvato i nuovi progetti che saranno realizzati entro il 2022. Il piano triennale da 457 milioni di euro prevede la costruzione di parcheggi, strade, stadi, parchi, lungomare e spiagge. Il tutto include anche il restyling della ex caserma Rossani, il parco nell’ex aerea Fibronit e la ristrutturazione dello stadio del rugby di Catino.

Altri 300mila euro sono stati stanziati per la costruzione della pista ciclabile sul ponte Adriatico, 925mila euro per piazza eroi del mare e 440 mila per largo Giordano Bruno, gli ultimi tratti del lungomare assieme a piazza Diaz non ancora riqualificati.

Cambio di look anche per il Fortino di Sant’Antonio, per il quale il Comune ha stanziato 440mila euro e 3 milioni di euro per gli esterni della muraglia. Altri stanziamenti per la stazione dei Carabinieri al Libertà (1.2 milioni), prevista la demolizione e costruzione della scuola Anna Frank a Poggiofranco per un costo di 6.7 milioni di euro e 2 milioni di euro per la Falcone-Borsellino.

Previste anche opere di messa in sicurezza sulla litoranea tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta con un costo di 10 milioni di euro. Progetti anche per il lungomare di San Cataldo (2.8 milioni), per quello di Santo Spirito (2.6 milioni) e per la zona Cus 2.8 milioni.

Previsti, inoltre, 10 milioni per realizzare mille posti auto a Fesca-Lamasinata. Progetto di restyling anche per corso Mazzini.