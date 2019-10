Il giorno della vigilia della festa dei nonni, a Palo del Colle si è festeggiato il compleanno di nonna Anna che ieri ha spento ben 108 candeline. Tra un bicchiere di vino al giorno e un bel piatto di pasta, nonna Anna vuole tenere ben nascosto il segreto della sua longevità.

“Sin da ragazza è stata dedita alla sua famiglia – ci racconta il nipote Angelo – quando poteva aiutava il nonno in campagna e nel frattempo ha cresciuto 8 figli”. I nipoti sono in totale 13, ma la famiglia continua ad allargarsi con l’arrivo dei pronipoti.

Nonostante gli acciacchi e un po’ di problemi alla vista dovuti all’età, nonna Anna non smette di godersi a pieno la sua lunga vita e a noi non resta che fare gli auguri a tutti i nonni e in particolare ad Anna per i suoi 108 anni.