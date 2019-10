Anche a Conversano le fototrappole mietano vittime. Grazie alla collaborazione tra il Comune e la Polizia Locale, sono stati immortalati alcuni incivili che abbandonano i rifiuti nelle campagne, deturpando così il territorio.

Le immagini divulgate dal sindaco di Conversano, Pasquale Loiacono, mostrano uno dei tanti sporcaccioni che accostano la loro auto in zone di campagna per lasciare rifiuti ingombranti. “Videotrappole e sanzioni per arginare la maleducazione – scrive il Sindaco -siamo sempre al lavoro per offrire nuovi servizi alla comunità e garantire maggior tutela

ambientale. Chiedo solo pazienza e fiducia. Contro chi odia la propria terra dobbiamo

essere uniti per dare a Conversano un volto nuovo”.