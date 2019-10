La gestione dell’uliveto è sempre più complessa e non può prescindere da professionalità, specializzazione e capacità di cogliere le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica.

Monitorare le produzioni e intervenire in modo tempestivo diventa una condizione necessaria per ottenere qualità, quantità, ma soprattutto continuità nella produzione e nel reddito.

Elaisian è un’azienda tecnologica che ha sviluppato il primo sistema di agricoltura di precisione al mondo che previene le malattie degli ulivi e ottimizza i processi di coltivazione come irrigazione e concimazione. La presenza delle malattie nei campi, infatti, è spesso connessa alla mancanza di un’adeguata strumentazione per la prevenzione. Le sfide connesse al cambiamento climatico richiedono infatti un cambio di passo e l’adeguamento ai metodi di monitoraggio e gestione dei campi.

Il sistema ha una stazione agrometeo che rileva dati climatici in tempo reale (umidità, temperatura e pioggia) e insieme ad immagini satellitari e a uno storico di dati climatici di 10 anni, costituiscono la base di dati che alimentano il software. Grazie a un sistema di algoritmi, proprietario di Elaisian, che incrocia i diversi dati con studi agronomici ed è in grado di generare segnalazioni e alert, utili al produttore olivicolo.

A ttraverso la piattaforma web ogni produttore olivicolo, riesce a capire quando ci sono condizioni avverse sul campo (malattie, deficit idrico/alimentare per l’ulivo) e intervenire in maniera tempestiva, salvando e ottimizzando la sua produzione.

Dopo l’installazione della stazione agrometeo nell’uliveto viene creato un account sulla piattaforma dove l’olivicoltore grazie a un’App può vedere in tempo reale i dati climatici della stazione, una previsione di quello che accadrà dal punto di vista climatico da lì a 5 giorni e avere a disposizione tutto lo storico di dati. Inoltre, sempre all’interno della piattaforma, riceve le notifiche e gli alert per la prevenzione dei patogeni, i quali vengono inviati che via SMS.

Elaisian è attiva dal novembre del 2016 e, attualmente, è operativa in 6 paesi nel mondo: Italia (in 17 regioni), Spagna (in Andalucia, Extremadura, Cataluña, Navarra) Grecia, Chile, Uruguay e Stati Uniti (Texas). La sede principale è a Roma e una seconda sede è in Spagna, in Andalusia, a Córdoba. Attualmente sono oltre 200 le aziende agricole che utilizzano il sistema di agricoltura di precisione e i feedback raccolti hanno permesso di misurare i benefici derivanti dall’utilizzo: un forte risparmio dei costi pari a circa il 15/20%, un aumento della produzione del 10/15% e inoltre una riduzione del 15/20% delle emissioni di CO2. I Benefici del singolo olivicoltore sono molteplici: guadagna tempo monitorando in tempo reale umidità, temperatura e pressione atmosferica degli uliveti ovunque egli sia e ottimizza la sua giornata lavorativa; Ottimizza gli interventi e utilizza meno trattamenti ed ottimizza l’uso di acqua e concimi; migliora i rendimenti e interviene in campo solo quando è necessario, riducendo i costi annuali e migliorando la produzione.

1 di 3