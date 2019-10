Mauriccio Dj non si ferma più. Il più giovane disc jockey d’Italia, affermatissimo alla consolle nonostante i suoi soli 12 anni di età, ormai è inarrestabile, tanto è vero che il 24 ottobre sarà a Milano dove se la vedrà con gli agguerritissimi colleghi, e più grandi di lui in senso anagrafico, sul palco del Tour Music Fest, il grande Dj contest Europeo.

E pensare che tutto è partito appena un anno fa:”Tutto è nato da un invito a casa per un happy hour – ci raccontano i genitori, titolari del Ricco a Capurso, comune in provincia di Bari e dove è stato anche premiato come capursese dell’anno – per gioco, Mauriccio ha fatto ballare non solo i suoi amici, ma anche e soprattutto mamme e papà. Un’amica gli ha chiesto di fare il dj alla sua festa di compleanno e non ha più smesso”.

“Ho iniziato che non sapevo nemmeno cosa fosse il play, a Milano spero di farcela – ci ha detto Mauriccio parlando del Tour Music Fest – mi alleno con Piero Scratch, che è bravissimo, so che sarà il più piccolo in gara ma ce la metterò tutta per farmi valere”.

Faccia simpatica e impertinente come si addice alla sua età, Mauriccio ha anche recitato nello spot Vodafone, al fianco di Pio e Amedeo, interpretando la parte del giovane Pio: “Mi sono divertito come un pazzo, loro due sono simpaticissimi, e ho fatto anche amicizia con colui che interpretava Amedeo”.