Bari perde un altro pezzo di storia. Il Sestriere, locale in via Giuseppe di Vittorio, passa di mano: l’annuncio, dato dai gestori con un post pubblicato su Facebook, ha scosso diverse persone spaventate dal non poter più gustare la maialina, piatto caratteristico con wurstel e patatine (ritratto in foto) diventato celebre in città.

”Cari amici del Sestriere, lasciandoci il cuore vi vogliamo informare che da martedì 22 ottobre saremo chiusi perché abbiamo ceduto l’attività – annunciano i proprietari -. Sono passati 25 anni, abbiamo conosciuto tantissime persone che salutiamo con affetto ma ringraziamo soprattutto quelle piccole pesti di bambini, che ora sono diventati uomini”.

”Per anni è stata la seconda mia casa, perdo un pezzo della mia vita”- ricorda Alessandro. ”Spero che avete ceduto l’attività mettendo una postilla nel contratto: la maialina e la big maialina devono rimanere nel menù!” – stempera così la delusione Michelangelo.