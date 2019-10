Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dei maldestri lavori pubblici su via Francesco Saverio Abbrescia. Le strisce per la sosta appena fatte sono state cancellate dai lavori per il rifacimento del manto stradale e per questo dovranno essere ridipinte.

Siamo andati sul posto per documentare la pubblica assurdità e il responsabile del cantiere ci ha assicurato che il rifacimento delle strisce sarà a carico di Open Fiber, l’azienda che sta provvedendo a riasfaltare la strada dopo i datati lavori della posa della fibra ottica.

Il problema? Sempre a detta del responsabile del cantiere: “Solo un problema di comunicazione tra loro”. In compenso il Comune ha fatto un po di cassa grazie agli sbadati che nonostante i cartelli, hanno dimenticato l’auto nel cuore del cantiere. I lavori proseguiranno fino al 20 ottobre.