Cosa ci sia da festeggiare i residenti non lo sanno, ma visto che da giorni qualcuno si diverte con i fuochi d’artificio sarà sicuramente un evento epocale. Il cielo si è nuovamente colorato ieri sera intorno alle 21.30 in viale Japigia, nell’omonimo quartiere. Non un semplice petardo, ma dei fuochi d’artificio che fanno un baffo a quelli in onore di San Nicola.

