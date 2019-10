“Chi è ultimo per titoli diventa primo e si aggiudica un posto apicale nella sanità pubblica regionale grazie al punteggio ottenuto ai colloqui. Siamo davanti a un miracolo “. Il consigliere regionale di Forza italia, Domenico Damascelli, non le manda a dire al Presidente della Puglia, e lo incalza: “Emiliano deve chiarire”.

L’eco del servizio mandato in onda dalle Iene di Italia1 non si è ancora spento, anzi, sui social continua a imperversare la polemica e da più parti si chiedono spiegazioni. Damascelli, intanto, ha spulciato “gli atti pubblici relativi alle nomine dei direttori di Distretto socio sanitario dell’Asl Bari, per vederci più chiaro – dice -. Risultato? Chi era nelle retrovie per titoli, con punteggi fra i più bassi, è balzato in testa sotto la spinta propulsiva di colloqui brillanti”.

“Ho fatto ulteriori verifiche e, scava scava, ho scoperto che in alcuni casi si trattava di militanti di partito, e perfino di eletti nelle file del centrosinistra. Tutto questo l’ho detto pubblicamente in Consiglio regionale, e credo che la giunta Emiliano debba dare chiarimenti – conclude – perché si tratta di una pratica che penalizza i più meritevoli”.