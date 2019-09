Da giugno 2020 Wizz Air avvierà il nuovo collegamento tra Bari e Danzica (Gdnask), città polacca nel nord del Paese nonché importante centro portuale sul mar Baltico. L’operativo dei voli prevede una doppia frequenza settimanale, con partenze ogni lunedì e venerdì. I biglietti sono già in vendita sul sito del vettore www.wizzair.com

Per il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti “la collaborazione con Wizzair continua a produrre ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle connessioni con mercati, come quello polacco, che anno dopo anno si dimostrano sempre più importanti per l’industria del turismo pugliese. L’impegno della Compagnia è rilevante nel supportare la strategia che punta allo sviluppo verso aree di reciproco interesse,

caratterizzate da dinamiche di crescita consolidate e da ottimi indicatori economici. Per questo motivo, insieme alla Wizzair, crediamo fortemente ai collegamenti con la Polonia. Vi è poi un significato speciale per l’aeroporto di Bari, intitolato all’indimenticabile figura di Sua Santità Karol Wojtyla: chi di noi può dimenticare gli anni ‘80 del secolo scorso con

gli operai dei cantieri portuali della città, del sindacato Solidarnosc e tutta quella effervescente stagione di eventi che sfociò nella storica caduta della cortina di ferro? Per tutti questi motivi non possiamo non accogliere con grande soddisfazione l’odierno annuncio che è anche un chiaro indicatore del prestigio che la nostra rete aeroportuale vanta presso i grandi vettori per i quali rappresenta, per qualità e efficienza dei servizi

prestati, un partner commerciale di grande affidabilità”.

Andras Rado, Corporate communications Manager di Wizz Air ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare a espandere la rete di Wizz e offrire grandi opportunità per scoprire una delle destinazioni turistiche più popolari in Polonia. Siamo sicuri che il nuovo collegamento tra Bari e Danzica, sarà apprezzato dai nostri clienti italiani che possono esplorare questa

bellissima città sul mare alle tariffe più basse di Wizz Air e su una delle flotte più giovani e moderne d’Europa”.