Ogni box viene pagato mediamente 330 euro al mese, senza contare le spese delle bollette. A questi però i commercianti che lavorano al mercato di Santa Scolastica devono anche aggiungere i danni che subiscono dai ladri.

Le telecamere sono posizionate ai due ingressi, ma sono insufficienti. Per i malviventi è facile scavalcare per rubare qualche spicciolo, lasciato all’interno del box.

“Già gli affari non vanno bene in più dobbiamo anche pagare i danni”, affermano. Alcuni per non spendere altri 200 euro hanno deciso di lasciare rotte le saracinesche, ma chi invece ha subito un danno più ingente è costretto a pagare senza avere, a detta loro, una mano dall’Amministrazione.

I ladri a Santa Scolastica sono di casa e per questo abbiamo deciso anche noi di provare a racimolare qualcosa. La calza dà fastidio, ma per un po’ di patate e fioroni gratis si fa questo e altro.