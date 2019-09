La Polizia Locale di Bari, durante la XIII edizione del Galà della Solidarietà è stata premiata per aver salvato in diverse occasioni vite umane. L’evento “Una Notte per la Vita” si è svolto sabato sera a Bitonto, in piazza Cavour.

“Il premio – scrive in una nota il Comando – è stato assegnato ad alcuni agenti che con il loro impegno sono riusciti a strappare dal pericolo diverse persone”. Il riconoscimento è stato condiviso con l’Arma dei Carabinieri della provincia di Bari.

1 di 3