Il caso della ragazza in sedia a rotelle a cui l’autista dell’Amtab non ha fornito aiuto per salire sull’autobus, con l’amica fortunatamente in sua compagnia costretta ad aprire la pedana manuale da sola, ha scatenato un mare di polemiche. Dopo il clamore mediatico suscitato da quanto accaduto e documentato con lo smartphone, il direttore generale della municipalizzata per il trasporto pubblico locale, Francesco Lucibello, ha diramato un ordine di servizio, il 340/2019, in cui “invita il personale di guida a prestare la massima assistenza per la salita e discesa delle carrozzelle per disabili, in particolare quelle motorizzate che sovente il disabile (noi avremmo scritto passeggero, ndr) utilizza senza accompagnatore”.

Assistenza che si concretizza, si legge tra le altre cose, nell’aprire la pedana, aiutare nella salita in mancanza di accompagnatore, assicurarsi che la carrozzella sia trattenuta dalla cintura o sbarra di sicurezza del posto dedicato, prodigandosi in analoghe operazioni alla discesa. “Inventare scuse con l’utenza – scrive Lucibello – non giova all’immagine aziendale”.

In apparenza non ci sarebbe nulla da dire. In realtà le organizzazioni sindacali non hanno tardato a mettere i puntini sulle i, come si dice: “quanto riportato nell’ordine di servizio – scrivono – è in netto contrasto con quanto dichiarato dal presidente del cda dell’Amtab nella trasmissione televisiva di Telebari del 15 aprile scorso. In tale trasmissione l’avvocato Vulcano asseriva che le carrozzelle elettriche non potevano salire a bordo dei bus”.

Non bastasse, per quanti avessero la memoria corta, “in data 2/11/2019 queste organizzazioni sindacali hanno chiesto chiarimento sull’accesso dei disabili in carrozzella sull’autobus, senza mai avere risposta (prot.17377)”.

“Quali tipi di carrozzelle – chiedevano i sindacati all’azienda due anni fa – possono salire sul bus? Qualora i sistemi di ritenuta passeggero dovessero risultare guasti o assenti, possono considerarsi avarie gravi tali da sostituire immediatamente il bus? Qualora non fosse avaria grave, quale deve essere il comportamento dell’operatore di esercizio in caso di salita di carrozzella senza appositi sistemi di ritenuta”? Se il recente ordine di servizio ha finalmente chiarito che possono salire anche le carrozzelle motorizzare, tutte le altre domande reclamano urgentemente una risposta, affinché non si ripetano più episodi come quello di pochi giorni fa.