In principio i marciapiedi bulb out sono stati costruiti per evitare che le macchine parcheggiassero agli angoli delle strade, ovviando così qualsiasi tipo di ostacolo in curva, ma anche per consentire un attraversamento pedonale più veloce e in sicurezza.

La loro conformazione rende invece più agevole il minchia parking sul marciapiede. Lo avrà pensato il proprietario della berlina grigia che tra via Bovio e via Libertà, ha lasciato la macchina sul marciapiede, ma soprattutto sopra la rampa per disabili.