La saga è tra quelle che meno riesce a scalfire le teste della gente: “Coraggio, fatti ammazzare”. Tradotto, parliamo di ciclisti incoscienti, che con le loro “necessarie” bravate mettono a repentaglio se stessi e gli altri.

In questo caso, il trasporto di buste da guinness world record non è sfuggito a una pattuglia di Carabinieri, che ha scortato il ciclista fino alla prima uscita utile della statale 16.

La pedalata è durata fino a Cozze e anche questa volta, solo per un caso fortuito, non siamo a raccontarvi una tragedia, seppure in passato non sono mancate.