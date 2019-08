Il 9 settembre è prevista la prima udienza nelle nuove aule della sede provvisoria del Palagiustizia nell’ex palazzo della Telecom. Fino ad allora i processi per direttissima saranno svolti nella ex sezione distaccata del Tribunale di Modugno.

Dall’inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz è passato più di un anno. La soluzione definitiva resta il Polo unico che sarà realizzato nell’area delle ex caserme Milano e Capozzi. Per questo motivo è stato sottoscritto un protocollo di intesa con il ministro della Giustizia per capire i tempi che occorrono per la realizzazione del nuovo Polo.