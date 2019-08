Procede a passo spedito, ma non troppo, il concorso regionale per 2445 Operatori Socio Sanitari bandito dall’Azienda Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, di cui tanto si è detto e scritto in passato, polemiche incluse. Il 7 agosto, infatti, sarà sorteggiata la lettera da cui avranno inizio le prove orali che i candidati ammessi dovranno sostenere.

Per chi non potrà essere presente alle 11 nella sala Turtur, il sorteggio pubblico sarà trasmesso in diretta streaming su Facebook, dopo di che si passerà alla programmazione del calendario. Il 9 settembre, invece, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Riuniti, il luogo, il diario d’esame e le modalità di svolgimento delle prove.