Le segnalazioni ormai si sprecano da ogni angolo della città, da piazza Diaz a Barivecchia, da Madonnella a Japigia, l’annunciata deblattizzazione, con tanto di obblighi anche a carico degli amministratori di condominio, a quanto pare non ha dato i risultati sperati. Su facebook, sulle pagine e sui profili dei massimi rappresentanti istituzionali di Bari, ogni giorno c’è qualcuno che posta video e foto di magnotte che scorrazzano allegramente.

In via Pasquale Fiore, una famiglia ha trascorso la notte praticamente in bianco. Non solo quella “caduta in battaglia” e che si vede nel video inviato in redazione, bensì una nutrita e sgradita comitiva, sparpagliatasi nel fuggi fuggi generale quando è iniziata la caccia. Il terrore di avere l’appartamento invaso, non ha fatto chiudere occhio ai poveretti. Altrove sul problema, a quanto pare, si dormono invece sonni beati.