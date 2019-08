Se vuoi trovare un po’ di roba, piazza Umberto e piazza Moro sono i posti giusti. Lo abbiamo verificato personalmente e lo ammette, seppure a denti stretti, chi frequenta quella zona. Eppure, ex tossici e spacciatori non hanno mai visto niente di sospetto.

L’ennesima perlustrazione di piazza Umberto, sotto gli occhi di Esercito e Polizia Locale, ci ha permesso di incontrare Mario e un suo amico, ex tossicodipendenti fuori dal tunnel. Mario, che ormai non frequenta più certa gente – e gli crediamo – non ha mai comprato droga in quella piazza e come il suo ex amico di merenda è certo che al massimo nella zona si possa comprare hashish e marijuana, niente di più. Non è quello il posto per la roba pesante. Loro, per esempio, si rifornivano nel mercato del nord barese, soprattutto ad Andria.

In piazza Moro e piazza Umberto si spaccia, ma non ditelo a chi cavalca gli unicorni mentre gli asini volano fumando una canna.