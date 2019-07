Due soli convogli regionali da Bari a Barletta per i pendolari. I nuovi orari estivi hanno fatto alterare i cittadini che ogni mattina prendono il treno per andare a lavoro. Non solo per gli orari ma soprattutto per i pochi posti disponibili rispetto alla mole di gente che li usa. Loro stessi hanno deciso di lanciare una petizione rivolta anche al presidente della regione Michele Emiliano.

I nuovi orari sono previsti dal 22 luglio al 24 agosto e per chi deve recarsi a lavoro entro le 9 del mattino avrà a disposizione solo due convogli, a fronte dei 10 treni forniti nell’orario invernale.

I due treni sulla tratta Barletta-Bari arrivano nel capoluogo alle 7.35 e alle 8.09. Poi fino alle 9.17 non c’è più niente, e i treni servono anche Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo.