Dopo il clamore suscitato per i disagi patiti dai pendolari questa mattina, Trenitalia ci ha tenuto a precisare la situazione dei collegamenti, concordati con la Regione Puglia nell’ambito del Contratto di servizio. “Dal 22 luglio al 25 agosto – scrive Trenitalia – sono stati previsti collegamenti in fascia pendolare e treni più capienti. I treni in circolazione in questo periodo hanno infatti più carrozze rispetto alla composizione ordinaria”.

“Nell’area metropolitana a nord di Bari, dove questa mattina si sono verificati episodi di affollamento – spiega la compagnia ferroviaria – ci sono 4 collegamenti al mattino tra Molfetta e Bari (alle 5.59, 7.07, 7.41 e 8.50) e 6 corse al pomeriggio da Bari a Molfetta (alle 13.08 dal 29/07, 14.05, 14.54, 16.18, 17.33 e 18.52). Il treno delle 7.07 oggi ha viaggiato con cinque carrozze invece che quattro mentre il regionale delle 7.41 ne aveva sei invece che cinque”.

In ogni caso, verosimilmente a dimostrazione che le previsioni sono state in qualche modo sbagliate, già da domani “Trenitalia potenzierà il treno delle 7.41 che sarà composto da sette carrozze. Il suggerimento per i viaggiatori è quello di non accalcarsi nelle vetture centrali (più vicine ai sottopassi di stazione) ma di distribuirsi omogeneamente su tutto il treno”.