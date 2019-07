È nata una stella. Mauriccio dj, il ragazzino di Capurso che a soli 11 anni è già un mago alla consolle, è ormai lanciatissimo: “È stato notato sui social da Isabella Romano – ci ha detto Massimo, il papà – mi ha chiesto materiale aggiornato tra foto, video e quant’altro per la sua agenzia di Casting a Bari”.

“Mi ha richiamato a stretto giro – prosegue entusiasta – perché un agenzia di Milano era intenzionata a fargli sottoscrivere un contratto da attore per la Vodafone, abbiamo accettato e così è iniziata la collaborazione con loro, che proseguirà anche per altre puntate. A fine mese siamo nuovamente su nuovamente su per registrare un altro spot Vodafone con pio e Amedeo”.

“A Milano è già molto conosciuto e seguito, è arrivato un altro contratto con una società importante che organizza eventi nazionali in varie fiere come Milano e Bologna. Lo hanno voluto per la Fiera del Levante, dove terrà un djset per aprire un evento di cui ora non posso parlare. Insomma, per Maurizio è iniziata un’avventura che nessuno si aspettava”.