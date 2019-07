Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato del Comune di Bari. I lavori riguardano la riparazione di una perdita sulla vecchia diramazione per Bari.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, l’erogazione idrica sarà interrotta principalmente nel quartiere Loseto del Comune di Bari dalle ore 14:00 del 17 luglio 2019 con ripristino delle normali condizioni di erogazione alle ore 08:00 del 18 luglio 2019. L’interruzione idrica avrà la durata di 18 ore.

Disagi saranno avvertiti principalmente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese provvederà alla fornitura integrativa di acqua mediante n.2 autobotti, che saranno ubicate in via Roma angolo via Cavour e in via Capriati angolo via Perrone.