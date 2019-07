Il “Battesimo del volo” atterra, anche se sarebbe meglio dire si innalza, anche negli aeroporti di Puglia. Dal prossimo 22 luglio, infatti, i genitori che vorranno ricordare il primo decollo del proprio bimbo, potranno scrivere a battesimodelvolo@aeroportidipuglia.it riportando le generalità del piccolo (nome, cognome, luogo e data di nascita), il biglietto aereo e l’indirizzo al quale si desidera ricevere il certificato. Sarà cura di Aeroporti di Puglia, una volta ricevuta la mail, compilare l’attestato e inviarlo all’indirizzo indicato.

Ogni giorno sono tanti coloro che salgono a bordo di un aereo per la prima volta; per tutti, “il primo volo” rappresenta un momento speciale, ancora di più lo è per i piccoli, che vivono l’esperienza come un gioco. Salire a bordo di un aeromobile è un momento che non si dimentica e che ognuno vive a modo proprio, fotografando dentro di sé il ricordo. È proprio quel ricordo che Aeroporti di Puglia vuole resti impresso, non solo nella memoria di ciascuno, anche su un foglio, con il Certificato di Battesimo del Volo.

“Con questa iniziativa – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti – intendiamo ribadire la grande attenzione che i nostri aeroporti riservano ai piccoli viaggiatori e alle loro famiglie. Il ricordo di una giornata particolare per i nostri bambini resterà impresso su un attestato che riporterà il nominativo del passeggero, il giorno in cui ha effettuato il primo volo, l’indicazione del tipo di velivolo, del vettore e della rotta”.