L’incontro tra i sindacati e il direttore generale del Policlinico di Bari non è avvenuto. La notizia la diffondono in un comunicato i segretari generali di Cgil Cisl Uil di Bari. “È evidente che Migliore, ha una concezione abbastanza singolare rispetto alla gestione delle relazioni con le organizzazioni sindacali”.

“Il direttore del più grande centro ospedaliero regionale – scrivono i sindacati – è da tempo protagonista di un confronto sterile con le categorie della sanità e pressoché inesistente con le confederazioni, preferendo portare avanti una gestione totalmente autonoma, che stride peraltro con la linea dettata dallo stesso presidente della giunta regionale Michele Emiliano circa un anno fa, improntata a una maggiore condivisione degli obiettivi e degli strumenti”.

L’incontro era stato richiesto agli inizi di luglio con urgenza ma da quanto denunciano i sindacati non c’è stato. “Dal dg del Policlinico è giunto il più classico dei due di picche – continuano – con un laconico messaggio nel quale si evidenza come le problematiche evidenziate dalle organizzazioni sindacali siano già oggetto di interventi e monitoraggio da parte della direzione e che l’amministrazione del Policlinico avrà cura di comunicare eventuali provvedimenti intrapresi”.

“Se davvero ci sono interventi in atto – concludono i segretari di Cgil Cisl Uil – saremmo curiosi di conoscerli, visto al momento non se ne è reso conto nessuno, almeno alla luce dei risultati pressoché nulli, consideriamo l’atteggiamento del direttore generale una sgarbatezza istituzionale e una incredibile mancanza di rispetto nei confronti non solo delle organizzazioni sindacali, ma anche della presidenza della Regione Puglia, firmataria dell’accordo con i sindacati, alla quale a questo punto chiediamo di intervenire tempestivamente per porre fine a una gestione del Policlinico che non soddisfa i bisogni di cura e di assistenza della collettività e piuttosto autoreferenziale, prima che i cittadini baresi paghino, sulla propria pelle, un conto fin troppo salato. Intanto, nei prossimi giorni valuteremo ogni forma possibile di mobilitazione per chiedere il rispetto di quanto pattuito nel protocollo del 12 dicembre 2016 e la tutela di un diritto sacrosanto espressamente riconosciuto dalla nostra Costituzione”.