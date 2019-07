Multata l’auto di servizio della Polizia Locale di Bari. È successo questo pomeriggio su corso Vittorio Emanuele, all’angolo con via Argiro. L’auto, una vecchia Fiat, è stata abbandonata per oltre un’ora da tre uomini in divisa della Polizia Giudiziaria, impegnati in alcuni controlli nei locali pubblici del corso.

Dopo più di un’ora quel parcheggio non ha convinto i colleghi di ronda su quel tratto di strada, che sotto gli occhi degli increduli passanti hanno provveduto alla contravvenzione. La domanda che si pongono tutti è la stessa: i vigili che hanno elevato la contravvenzione sapevano che l’auto era quella in uso al Comando della Polizia Locale?

Resta da capire se la multa andava fatta e, nel caso, chi dovrà pagarla, se il conducente o magari diviso tre, tanto per dare l’esempio. Del resto il parcheggio-non parcheggio del capitano e del maresciallo sugli stalli delle moto è passato alla storia d’Italia.

