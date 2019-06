Il lungomare torna ad essere il luogo prescelto dalla Polizia Locale per multare i guidatori indisciplinati. In via Giovanni Di Cagno Abbrescia, in corrispondenza del locale Asuddiest in direzione San Giorgio, gli agenti hanno posizionato il fatidico telelaser, come sempre ben segnalato dal cartello.

Occhio dunque a non superare i limiti di velocità, a guidare senza cintura e a usare il telefono, ma in fin dei conti, dopo tante segnalazioni, i baresi dovrebbero sapere che il tratto tra Pane e Pomodoro e il locale notturno non è solo il luogo ideale per la tintarella ma è anche la zona preferita dei vigili.

