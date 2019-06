Una bravata, nient’altro che una bravata. I Carabinieri di Palo del Colle hanno sequestrato “l’auto-giocattolo”, una Smart, utilizzata domenica pomeriggio per compiere l’insano gesto che vi abbiamo documentato.

Un 27enne era seduto sul tetto della Smart in marcia su corso Vittorio Emanuele. La bravata è costata la rovinosa caduta al suolo, mentre il 46enne alla guida percorreva la rotatoria alla fine della strada.

Lo stuntman non ha riportato ferite, ma gli accertamenti fatti in seguito dai militari della locale stazione sono costati a lui e al novello Hamilton una denuncia. Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere non per il gesto in se ma per altri fatti addebitati ai due.

Per chi si fosse perso la follia da non ripetere in nessun caso riproponiamo il video.