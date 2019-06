Una passione nata fin da piccolo, ma che adesso sta diventando un vero e proprio lavoro. A soli 11 anni Maurizio, in arte Mauriccio Dj, non è solo famoso per aver ispirato il logo e il nome del locale “Il Riccio” di Capurso, ma adesso è conosciuto da tutti per la sua bravura alla console.

Sagre, feste private, compleanni e school party. Ormai l’agenda è piena. La sua bravura nel mixare è nota a tutti e la sua presenza scenica coinvolge il pubblico che non riesce a trattenere le gambe.

Dopo essersi appassionato alla danza, hip hop precisamente, e alla musica grazie alla batteria, all’età di 7 anni ha chiesto come regalo per Natale una console. “Gli abbiamo comprato quella giocattolo – racconta il padre – ed è diventata sin da subito la sua coperta di Linus. Senza aver mai studiato ha iniziato a scaricare musica e creare dei mix che non sono passati inosservati ai professionisti del settore. Vista la sua passione abbiamo deciso di compragli quella professionale”. Mauriccio è diventato tanto famoso da essere conosciuto anche dal duo comico pugliese Pio e Amedeo.

Maurizio affascina grandi e piccoli. Il suo talento è stato notato anche dal programma Tu si que vales e, dopo aver superato due selezioni, probabilmente potrebbe far parte della nuova stagione. Un’altra novità è la sua partecipazione al TourMusicFest dove si esibirà di fronte ai più grandi dj del mondo.

Predilige la Teckhouse, ma come ogni professionista, cerca di accontentare qualsiasi richiesta, dal reggaeton al trap. “Storce il naso quando non può suonare la sua musica preferita, ma con il mio aiuto – conclude il papà – riesce a lavorare su tutti i generi, anche la musica anni ’90”.

