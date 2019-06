tornano gazebo e tavolini in piazza Mercantile. Il Tar ha dato ragione al famoso bar leccese Martinucci e ha sospeso in via cautelare il provvedimento del Comune di Bari con cui veniva negata la richiesta di occupazione di suolo pubblico per il posizionamento di sedie, tavolini e barriere paravento del bar.

Il caso Martinucci era scoppiato a inizio anno, dopo che i carabinieri del Nas e la polizia locale avevano vietato la somministrazione di bevande e alimenti nei quaranta metri esterni di piazza Mercantile.