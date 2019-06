Ore di attesa per ritirare i biglietti al botteghino, ma non sono disponibili. L’amara sorpresa per i fan di Laura Pausini e Biagio Antonacci è avvenuta ieri pomeriggio. Sin dalle 14 migliaia di persone, provenienti da tutto il sud Italia, sono arrivati a Bari per ritirare ticket e braccialetto per il prato gold, il settore più costoso.

Una volta arrivati al botteghino, però, non erano presenti i biglietti per chi aveva effettuato la prenotazione su TicketOne. I fan in rivolta hanno chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine al gate dedicato dello stadio San Nicola per cercare di risolvere questo amaro disguido.