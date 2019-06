La presenza dei bagnini sulle spiagge baresi si è ben notata in questi ultimi giorni. In servizio da sabato 15 a Pane e Pomodoro, Torre a Mare e San Girolamo, il loro intervento non riguarda solo il salvataggio di bagnanti in pericolo, ma anche l’ordine sulle spiagge.

Grazie alla loro assistenza sono stati sedati gli animi per ben due volte a Pane e Pomodoro. Il primo caso ha riguardato una rissa tra due donne per via di un gesto poco consono di una delle due nei confronti di una ragazzina. Nel secondo caso invece hanno fermato un pakistano colpevole di aver mostrato i genitali e molestano due bambine.

“In totale siamo in 16 – spiega Michelangelo Cirillo, gestore e veterano del gruppo di salvataggio All Service Bari – e ci dividiamo con 4 bagnini a spiaggia, due la mattina e due il pomeriggio”. I quattro lidi baresi avranno il loro supporto fino al 15 settembre dalle 10 alle 18.

