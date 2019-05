L’automobilista con l’auto sulla pista ciclabile si mette in ginocchio per chiedere perdono, mentre il pizzaiolo beccato in flagranza con la differenziata, per farsi perdonare, invita tutti a cena.

Gli alunni dell’istituto “Moro-Falcone” di Adelfia continuano ad elevare “multe morali” nei panni di baby vigili urbani, sentinelle delle legalità in un progetto che li ha accompagnati per tutto l’anno scolastico, con lezioni teoriche e pratiche.

Incursioni per strada e nelle campagne del paese dell’uva pizzuttella e dei due campanili per rendersi conto dello stato di degrado e inciviltà. Progetto prezioso per l’educazione civica delle nuove generazioni. Monito per gli adulti che ogni tanto dimenticano di dover essere un esempio.

