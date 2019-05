L’esempio di come non si dovrebbero usare le foto rubate dal web è arrivato dalla pagina facebook Movimento del Cambiamento. Forse in maniera ironica, i gestori hanno usato una delle foto che ritrae le migliaia di persone accorse a Bari per lo spettacolo delle Frecce Tricolori spacciandola per il comizio elettorale del vicepremier e ministro Luigi Di Maio a Bari il 12 maggio.

In realtà il comizio si è svolto i un hotel di Poggiofranco, ben lontano dal lungomare Nazario Sauro dove è stata scattata la foto. Ciò che più fa divertire è il fatto che la folla sia stata immortalata dal governatore Emiliano dall’alto della ruota panoramica.

La foto, accompagnata dalla didascalia “baresi che scendono in piazza per ascoltare ed elogiare Luigi Di Maio e tutto il Movimento 5 Stelle; fosse così saremo la nazione migliore del mondo”, ha fatto il giro del web e dopo poco è stata eliminata dalle piattaforme social.