Crivellato di colpi, bruciato, senza copertura e mai lavato. Il cassonetto dell’immondizia di via Cozzoli al San Paolo ne ha visto di tutti i colori. Dai fori di proiettile si potrebbe pensare che il bidone malandato sia stato spostato da una scena del crimine oppure, vista la puzza, siano stati fatti per far arieggiare un cassonetto che non sa cosa vuol dire essere pulito.

Il giallo si infittisce tanto da far intervenire la famosa squadra della scientifica americana col celeberrimo Grissom, conosciuto nel quartiere col nome di Cristom. Una delle ipotesi è che i cassonetti malandati, sostituiti da quelli nuovi, non siano stati smaltiti ma riposti nelle zone periferiche. Poveri i residenti che per buttare la spazzatura devono armarsi di mascherina per non svenire.