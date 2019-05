La notizia del rinvio a giudizio dell’imprenditore barese Dante Mazzitelli per la vicenda delle tangenti all’Arca Puglia, e del famoso orologio, ha fatto il giro della città, scuotendo tutto l’ambiente. Appresa la decisione del Gup, Mazzitelli ha inteso spiegare la propria posizione in merito, e ha inviato una nota stampa a suo pugno. Qui di seguito, ecco cosa scrive.

Oggi, in data 16 maggio 2019, il GUP Giovanni Abbattista, facendo proprie le tesi

accusatorie del PM, mi ha rinviato a giudizio in merito all’inchiesta che mi vede

indagato per corruzione, in quanto il 7.2.2017 avrei regalato un orologio “di ingente

valore” all’allora Direttore dell’ARCA Puglia, Sabino Lupelli, per trarne vantaggi.

Sulla base delle immagini acquisite dalla Guardia di Finanza, mi era stato contestato

di essermi presentato nell’ufficio di Lupelli “con ben due orologi ai polsi”.

Già all’udienza preliminare — però — si è accertato che di orologi ne avevo soltanto

uno e che l’altro “orologio” era in realtà un bracciale.

L’accusa muoveva 1 suol passi dalla dichiarazione che “con un comportamento

arguto e scaltro” mì sarei presentato a quell’incontro con ben due orologi

‘tacitamente invitando il Lupelli ad appropriarsi di uno dei due”, si legge nelle

motivazioni. Nelle stesse si contesta altresì “l’avvenuta corresponsione a Lupelli di

un costoso orologio del valore di E. 20.000”.

Da accertamenti espletati successivamente dalla stessa Guardia di Finanza, è emerso

che “il costoso orologio del valore di 20.000,00 Euro” era in realtà un orologio Marco

Mavilla del prezzo di 95 Euro, tant’è che gli stessi Organi Inquirenti, nell’ultima

udienza, hanno modificato l’accusa non più indicando ‘costoso orologio” ma

“orologio di valore indeterminato”!

La corruzione, sempre secondo l’accusa, sarebbe stata “finalizzata a comprimere il

più possibile i tempi burocratici per ottenere l’approvazione del collaudo e il

pagamento del saldo”, per lavori eseguiti dall’Impresa di mio figlio, il cui pagamento

così come previsto dalle perentorie norme di legge, sarebbe dovuto avvenire entro il

30 novembre 2016, ed invece è avvenuto solo a maggio 2017.

In sostanza l’accusa di corruzione è basata su una dazione di 95 euro per

“velocizzare” un pagamento legittimamente dovuto, avvenuto con oltre 6 mesi di

ritardo e 4 mesi dopo la dazione dell’orologio, in un incontro che — tengo a precisare

– è avvenuto tra due vecchi amici senza che maì — così come attestato dalle

registrazioni di P.G. — si fosse parlato di lavoro o dell’argomento oggetto di

contestazione,

Certo che la verità emerga sempre, ho ritenuto di rifiutare il patteggiamento,

sottoponendomi al giudizio di un Collegio Giudicante, a tutela della mia onorabilità

personale e della credibilità delle aziende facenti capo alla mia famiglia.

Ritenevo, da uomo che ha fede nella Giustizia e crede nella verità, che con le

risultanze ottenute dagli organi di P.G., durante le indagini, ci sarebbe stata una

revisione dell’impianto accusatorio che avrebbe risparmiato, i danni del rinvio a

giudizio. Purtroppo così non è stato.