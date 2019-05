Domenica 19 maggio, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per la prevenzione e la cura del tumore al seno, si svolgerà a Bari la 13^ edizione “Race for the Cure – Di corsa contro i tumori del seno .

La manifestazione sportiva è organizzata dall’associazione Susan G. Komen Italia che utilizza i fondi raccolti dal progetto per realizzare programmi di prevenzione a sostegno delle donne.

Da venerdì 17 maggio, all’interno villaggio allestito in piazza della Libertà, avrà luogo una tre giorni di sport, salute e solidarietà che culminerà domenica 19 con la tradizionale corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km per le vie della città.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva e delle iniziative gratuite di salute, sport e benessere per le donne in programma all’interno del villaggio, con apposita ordinanza sono state disposte le seguenti limitazioni al traffico:

Dalle ore 00.01 del 14 maggio 2019 alle ore 24.00 del 19 maggio 2019 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” in piazza della Libertà, lato prospiciente il Palazzo dell’Economia; corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra gli stalli di sosta con ricarica elettrica e piazza della Libertà;

Dal 15 maggio al 20 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sul via Melo, lato sinistro del senso di marcia, tratto compreso tra i civici 197 e 193;

Dalle ore 5.00 del 14 maggio 2019 alle ore 24.00 del 18 maggio 2019 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “ DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE ” in piazza Massari, lato sinistro della carreggiata con senso di marcia verso piazza Federico II di Svevia, tratto compreso tra il corso Vittorio Emanuele II e vico S. Domenico;

Il giorno 19 maggio 2019 dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “ DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE ” sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati del tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre; piazza Massari, ambo i lati della carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia; lungomare N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S., esclusivamente per il lato prospiciente il mare; via Andrea da Bari, lato sinistro, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II ed il civ. 8;

Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “ DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ” sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre; piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia; via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

Dalle ore 09.00 alle ore 12.30, e comunque fino al termine delle esigenze, esclusivamente per il passaggio dei partecipanti, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ”, sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazza Garibaldi; piazza Massari (carreggiata lato Banca Popolare di Bari); piazza Federico II di Svevia; via Ruggiero il Normanno (tratto fronte rist. “Il Pescatore”); corso sen. A. De Tullio; piazzale C. Colombo; lungomare Imp. Augusto; piazzale IV Novembre; lungomare A. Di Crollalanza; piazza Diaz; lungomare N. Sauro; via M. Genovese; via Venezia; largo mons. Ruffo; piazza San Pietro; strada Santa Teresa delle Donne; largo Ospedale Civile; via Pier l’Eremita; strada Santa Chiara; via Ruggiero il Normanno;

Dalle ore 00.01 del 14 maggio 2019 alle ore 24.00 del 19 maggio 2019 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, È CONSENTITO IL TRANSITO all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina, via B. Bari, via Capruzzi, via Oberdan, via Di Vagno, lungomare Nazario Sauro, lungomare A. Di Crollalanza – piazza IV Novembre – corso Vittorio Emanuele II, corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della Susan G. Komen Italia, con portata superiore ai 3,5 t.