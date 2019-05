Si è aperta ufficialmente la caccia al cinghiale. La stagione venatoria è stata inaugurata da una Gazzella dei Carabinieri, impegnati ad inseguire gli animali selvatici che stamattina brulicavano intorno al complesso Santa Rita, 52 appartamenti situati in zona Cecilia, piazza Falcone e Borsellino, nel quartiere San Paolo. Quella della caccia al cinghiale con Gazzella, in realtà non sarebbe un pratica totalmente inedita, altri analoghi episodi si sarebbero verificati in passato, ma tant’è.

Sette esemplari, uno più uno meno, verso le 6:30 si aggiravano indisturbati, fino a che i militari non hanno utilizzato la sirena. Forse hanno anche trascorso la notte beatamente in santa pace nel complesso, circondato dalla campagna dove l’erba, tagliata si e no una volta all’anno, è molto alta, cosa che non induce a stare tranquilli gli inquilini.

I genitori, per esempio, hanno paura di portare i bambini alle giostrine, a prendere la macchina, a depositare fuori del complesso i bidoncini della raccolta differenziata, un goloso richiamo per i gli animali selvatici. Certo è che impegnare i Carabinieri nel dare la caccia agli animali selvatici, sta trasformando un problema serio nell’ennesima barzelletta.