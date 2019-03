Alcuni cinghiali banchettano a pochi metri dai negozi ancora aperti in via Caposcardicchio, al quartiere San Paolo di Bari. Sono le 19.30 del 7 marzo. La tecnica è sempre la stessa: buttano a terra i cassonetti per la raccolta dell’organico e a quel punto la tavola è apparecchiata.

Solo due giorni fa il Sindaco, ammettendo che il problema non si sarebbe potuto risolvere in via definitiva, aveva scritto un vademecum rivolto ai cittadini del San Paolo, comunicando tra l’altro la cattura di 55 esemplari in questi ultimi mesi.

I residenti, approfittando del rap che lo stesso Decaro ha pubblicato per alleggerire le proprie responsabilità amministrative, ne hanno fatto un altro prendendolo alla coglionella, usandolo come colonna sonora della cena. Buon appetito a tutti.